Şanlıurfa’da ekmek fırınlarına zabıta denetimi

Şanlıurfa zabıta ekiplerince kent genelinde pide fırınları ve unlu mamul satışı yapılan işyerlerine yönelik hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajlı ekmek satışı yapılan 2 işyerine ceza kesti.

Ramazan ayı nedeniyle sahada denetimlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan Pide fırınları ve unlu mamul satışı yapan işyerlerine yönelik kontrollerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri, İftar ve sahur vakti çok sayıda fırında denetim yaptı. Ekmek fırınlarına yönelik gerçekleştirilen kontrollerde hijyen kurallarına uymayan bir fırın işletmecisi ile eksik gramajlı ekmek satışı yapan işletmeye cezai işlem uygulandı.

Ceza uygulanan işletmelere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri eksikliklerin giderilmesini istedi. Bir ekmek fırınında yapılan kontrollerde hijyen kurallarına uymadığı görüldü. İşletme çalışanını uyaran Zabıtaların ‘böyle bir yerde ekmek alır mısın’ sözüne fırın çalışanı almam diye cevap verdi. Zabıta ekipleri yapılan kontrollerde kurallara uyan işletmecilere ise teşekkür etti.

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