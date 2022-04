Ramazan ayında Balıklıgöl ziyaretçi akınına uğruyor

Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen vatandaşlar, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için Balıklıgöl'e akın etti.

Şanlıurfa'da tarihi ve turistik Balıklıgöl, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Ankara, Adana, İstanbul, Gaziantep, Niğde ve Diyarbakır gibi birçok ilden Şanlıurfa'ya gelen ziyaretçiler, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak için Balıklıgöl'ü ziyaret ederek, balıklara yem attı. Hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştiren vatandaşlar, herkesi Şanlıurfa'ya davet etti. Bazı vatandaşlar, zamanını cüz okuyarak geçirirken, bazıları da mekanı gezerek zaman geçirdi.

Niğde’den Şanlıurfa’ya iş yapmak için gelen Serdar Sil, “Niğde’den Şanlıurfa’ya iş için geldik. Biraz zaman boşluğumuz oldu bizde Balıklıgöl’ü ziyaret edelim dedik. Burası çok güzel, havada bu gün çok güzel. Bin bir çeşit insan, bin bir çeşit kültür hepsi burada. Sadece Balıklıgöl değil Şanlıurfa’nın sokakları, Harran, Akçakale ve bütün ilçelerine de gidiyorum. Çok acayip kültür var burada. Bu günde Balıklıgöl’deyiz. Her yeri ayrı bir güzel. Bütün herkese tavsiye ediyorum. Dünyanın bütün her yerinden gelebilirler. Göremeye, gezmeye değer. Şanlıurfa’nın insanları da çok misafirperverler, gerçekten çok cana yakınlar” dedi.

Kerim Budak da, “Ben Adana’dan Şanlıurfa’ya ziyarete geldim. Ben düzenli geliyorum buraya. Ben ayda yaklaşık 2 defa geliyorum. Buranın havasını ve ortamını çok seviyorum. Adana birazda buraya yakın diye mübarek bir aydayız o anı burada yaşamamız çok güzel oluyor. Keyifli geçiyor Ramazan ayı. Şanlıurfa görülmesi gereken bir memleket. Türkiye’de yaşıyorsanız gerçekten görülmesi gereken bir memlekettir. Her halde yedi yirmi dört burada devamlı kuran, cüz okunuyor” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’dan Belıklıgöl’ü ziyarete gelen Recep Bayık ise “Biraz önce Balıklıgöl kapısından içeriye girene kadar sinirliydim, huzursuzdum. Şanlıurfa’da Balıjklıgöl’ün bende çok ayrı bir yeri var. Her Mersine, Adana’ya gidişte yol üzerinde hiç boş çıkmam her buradan geçtiğimde çocuklarımla beraber uğrarım. Burada gerçekten çok büyük bir huzur var. Ramazan ayıyla beraber huzur daha da artmış. Çocuklarla beraber gezip daha sonra yolumuza devam edeceğiz. Allah herkesin Ramazan ayını mübarek etsin. Balıklıgöl’e Uğramadan gidemezdik. Bu Ramazan ayında ise hiç gidemezdik. Keşke zamanımız olsaydı kalabilseydik. Burada olan bitenleri izlemiş olurduk. İnşallah dönüşte bunu yaşarız. Ben daha önce Ramazan ayının maneviyatını yaşadım. Herkesin gelmesini, tavsiye ediyorum. Burası açık alan müzesi. Ben Diyarbakırlıyım ama Şanlıurfa’nın ayrı bir havası var. Balıklıgöl’de Şanlıurfa’ya ayrı bir hava katmış” diye konuştu.

