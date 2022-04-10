Şanlıurfa’da kurtuluş coşkusu Türk Yıldızları ve jandarma nefes kesen bir gösteri sergiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinliklerinde Türk Yıldızları ve jandarmanın gösterisi nefes kesti.

11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eski havaalanında düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları ve Jandarma Asayiş ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi. Alanda toplanan Şanlıurfalılar, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları, adeta izleyenlerin nefesini kesti.



Jandarmadan Türk bayraklı selamlama

Türk Yıldızları'nın gösterisinin ardından helikopterle alana gelen jandarma “Üzüm Salkımı” gösterisi sergiledi. Alandakileri selamlayan jandarma, gösteri sonrası alandan ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.