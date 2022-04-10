Şanlıurfaspor - Akhisarspor: 4-0

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Metehan Alpat, Emrah Uluçay, Nezihi Aytar

ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Vedat (Dk.52 Caner), Behlül (Dk.69 Taner), Muhammed Enes (Dk.80 Hüseyin), Ferhan (Dk.80 Mustafa), Emir, Erkan (Dk.69 Muhammed Samed), Şiyar, Sinan, Fırat, Muhammed Raşit

AKHİSARSPOR: Enes Cengiz, Furkan (Dk.84 Recep), Mert (Dk.84 Orçun), Yusuf, Oğuzcan, İbrahim (Dk.46 Gökmen), Enes Tayfun (Dk.77 Serkan Sefil), Yusuf Kanal, Kemal Cingirt, Mert Efe (Dk.46 Bora)

GOLLER: Dk.19 ve 43 Sinan, Dk.26 Behlül, Dk.87 Taner (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Ferhan, Şiyar (Şanlıurfaspor) Kemal Cingirt, İbrahim, Cengiz (Akhisar Spor)TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor´u 4 0 mağlup etti.

19'uncu dakikada Ferhan´ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

26'ncı dakikada ceza alanında oluşan karamobolde Behlül'ün vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.

43´üncü dakikada ceza sahası dışından Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 3-0.

87´nci dakikada Fırat'ın pasıyla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu: 4-0. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-04-10 17:03:05



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