Şanlıurfaspor - Akhisarspor: 4-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Metehan Alpat, Emrah Uluçay, Nezihi Aytar
ŞANLIURFASPOR: Tolgahan Vedat (Dk.52 Caner), Behlül (Dk.69 Taner), Muhammed Enes (Dk.80 Hüseyin), Ferhan (Dk.80 Mustafa), Emir, Erkan (Dk.69 Muhammed Samed), Şiyar, Sinan, Fırat, Muhammed Raşit
AKHİSARSPOR: Enes Cengiz, Furkan (Dk.84 Recep), Mert (Dk.84 Orçun), Yusuf, Oğuzcan, İbrahim (Dk.46 Gökmen), Enes Tayfun (Dk.77 Serkan Sefil), Yusuf Kanal, Kemal Cingirt, Mert Efe (Dk.46 Bora)
GOLLER: Dk.19 ve 43 Sinan, Dk.26 Behlül, Dk.87 Taner (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Ferhan, Şiyar (Şanlıurfaspor) Kemal Cingirt, İbrahim, Cengiz (Akhisar Spor)TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Akhisarspor´u 4 0 mağlup etti.
19'uncu dakikada Ferhan´ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
26'ncı dakikada ceza alanında oluşan karamobolde Behlül'ün vuruşu ağlarla buluştu: 2-0.
43´üncü dakikada ceza sahası dışından Sinan'ın sert şutu ağlara gitti: 3-0.
87´nci dakikada Fırat'ın pasıyla buluşan Taner'in vuruşu ağlarla buluştu: 4-0. DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-04-10 17:03:05
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