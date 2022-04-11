Aranan DEAŞ’lı Şanlıurfa'da yakalandı

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Şanlıurfa’da terör örgütü DEAŞ’ın finans ayağına yönelik düzenlenen operasyonda aranan zanlı yakalandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Veysel A.'nın (32) yerini tespit etti. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Veysel A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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