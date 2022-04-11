Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı

Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, yolun karşısına geçmeye çalışan Vahit İçten (65), otomobil çarpması sonucu ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, gece Şanlıurfa-Akçakale yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Vahit İçten´e, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan İçten, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan İçten, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaza sonrası kaçan sürücünün tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-04-11 13:19:16
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