Şanlıurfa’da PKK/YPG’li terörist yakalandı

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Terör örgütü PKK/YPG’li terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Şanlıurfa’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi M.S.’nin Eyyübiye ilçesindeki bir ikamette saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla terör örgütü üyesi M.S. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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