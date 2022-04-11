Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sistem arızası nedeniyle işlem yaptıramadıkları için güvenlik görevlilerine saldırıp, kurumun camlarını kıran 15 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Karşıyaka Mahallesinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde işlem yaptırmak için sıra bekleyen Suriye uyruklu göçmenler, sistem arızası medeniyle işlem yapılamayacağını öğrenince güvenlik görevlileri ile tartıştı. Görevlilere saldıran bir grup Suriyeli göçmen attıkları taşlar ile Göç İdaresi Müdürlüğü'nün camlarını kırdı. Taşkınlık yapan gruba, ihbar üzerine gelen polisler müdahale etti. Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-04-11 18:59:51



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