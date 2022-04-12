Başkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor

Haliliye İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve geldiği günden bugüne geçen 3 yıllık süreçte temel ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla ilçede değişim ve dönüşüme imza attı. İlçede projeler bir bir tamamlanırken, sosyal ve kültürel çalışmalarla da gönüllere dokunuluyor.

Şanlıurfa’nın en büyük ilçesi konumunda bulunan ve 12 bin yıllık tarihe sahip Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapan Haliliye’de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından göreve başlayan Mehmet Canpolat ile geçen 3 yıllık sürede söz verilen projeler bir bir hayata geçirildi. Temel belediyecilik çalışmalarıyla ilçede projeler bir bir yükselirken, kurulan bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma kompleksiyle de gönüllere dokunuluyor. Kültürel hizmetlerle de hem ilçenin hem de Şanlıurfa’nın tanıtımına yönelik çalışmalar yürüten Haliliye Belediyesi, yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik de yaşam alanı olan yeni parkları hizmete sunuyor.

Kültür ve gastronomi merkezine doğru

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında yer alan kültür ve gastronomi merkezi projesinde son aşamaya gelindi. Karşıyaka Mahallesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve alınan meclis kararıyla Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses’in adı verilen kültür ve gastronomi merkezinde konservatuar birimi, konferans salonu, kütüphane, meslek edindirme atölyeleri ile yöresel yemeklerin eğitimlerinin verileceği aşçılık atölyeleri ve restoran yer alıyor.

Yapım çalışmaları tamamlanan merkez, açılış için gün sayıyor.

Yılların sorununa Canpolat’tan neşter

Sancaktar Mahallesinde uzun yıllardır devam eden sosyal tesis ve yeşil alan sorunu çözüme kavuşturuldu. Başkan Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında bulunan Sancaktar Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Cami, Semt Pazarı ve Park Projesinde yapım çalışmaları tamamlanırken, kompleks kısa süre içerisinde hizmete sunulacak.

Karşıyaka’da proje hizmete sunuldu

Başkan Mehmet Canpolat’ın seçim sürecinde verdiği vaatler arasında yer alan projelerden olan semt pazarı projelerinden olan Karşıyaka Mahallesindeki inşaat çalışmaları tamamlandı. Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı ve Semt Sahası projesi hizmete sunulurken, proje içerisinde bulunan cami inşaatının da kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Haliliye millet bahçesi ile nefes alacak

Yeşil alan miktarını arttırmaya yönelik yürütülen çalışmalar arasında yer alan Millet Bahçesi projesinde de, çalışmalar 118 bin metrekarelik alanda yürütülüyor. İlçeye yeşil bir vadi kazandırılacak projede çalışmalar hummalı şekilde yürütülürken, Haliliye Millet Bahçesinin önümüzdeki aylarda hizmete sunulması hedefleniyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın söz verdiği projeler arasında yer alan Haliliye Millet Bahçesinin hizmete sunulmasıyla vatandaşlara yeni bir yaşam alanı kazandırılmış olunacak.

İstihdam atağına iki fabrika ile çözüm

Başkan Mehmet Canpolat, Türkiye’nin en genç yaş oranına sahip Şanlıurfa’da, istihdam sağlanmasına yönelik dev bir projeye imza attı. Haliliye Belediyesinin proje çalışmalarını tamamlamasıyla Şanlıurfa 2’inci Organize Sanayi Bölgesinde yapım çalışmalarına başlanılan iki adet fabrika binası inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ederken, projenin tamamlanmasıyla yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanmış olunacak.

Sosyal yardımda 25 bin haneye destek

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Kurulan sistemle ihtiyaç sahibi ailelerin başvurularının alınmasıyla komisyonca değerlendirme ve inceleme yapılmasının ardından ailelere destek sağlanıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 24 bin 873 hanenin kapılarını çalarak, gönüllere dokunuyor.

Aşevinden günlük 3 bin 296 kişiye sıcak yemek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Aşevinde günlük hazırlanan yemekler, görevliler sefertaslarına konularak ailelerin evlerine bırakılıyor. Günlük 3 bin 296 kişinin kapıları çalınan hizmet, Ramazan Ayında da hummalı şekilde devam ediyor. Sıcak yemek hizmetinden yararlanan vatandaşlarda, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haliliye Belediyesine çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor.

Gençliğe büyük destek

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan eğitim merkezlerinde gençlere büyük destekler sağlanıyor. Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan üniversite hazırlık kurslarında hayallerindeki üniversitelere gitmek isteyen 600 genç için ücretsiz kurslar veriliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi bünyesinde bulunan kütüphanede de, her gün 200’ü aşkın öğrenciye sessiz bir ortamda ders çalışma imkanı sağlanıyor. Kütüphaneden faydalanan üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan gençler için periyodik olarak deneme sınavları da yapılarak, öğrencilerin hem durumlarını görme imkanı hem de sınav stresinden kurtulmaları amaçlanıyor.

Sıfır atık projesinde geri dönüşüm hamlesi

Başkan Mehmet Canpolat’ın girişimleri sonucunda Haliliye Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile hayata geçirdiği projeyle ilçede sıfır atık seferberliği başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Projesi çerçevesinde ilçede atık dönüştürme merkezleri kurulurken, okullarda eğitimler veriliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, yürütülen çalışmalarda hizmete sunduğu Sıfır Atık Marketle de, hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de geri dönüşüm malzemeleri karşılığında ailelere temizlik malzemesi desteğinde bulunuyor.

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