Şanlıurfa'da silahlı kavga; 2'si yoldan geçen 4 kişi yaralandı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, akraba iki grup arasında sokak ortasında çıkan silahlı kavgada, aralarında yoldan geçen bir kadın ile çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Harran Kapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan akraba iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler, Mustafa T. ve Halil T. ile yoldan geçen Yeter Ö. ve ismi öğrenilmeyen bir çocuğa isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2022-04-12 19:03:14



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