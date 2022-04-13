Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki M.N.Y. isimli kız bebeğe cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö., gözaltına alındı. Mahallelinin linç etmek istediği H.Ö. ile ailesi jandarma tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi.
Akçakale ilçesine bağlı Sevimli Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde evlerinin önünde oynayan M.N.Y. ortadan kayboldu. M.N.Y.´yi arayan yakınları, onu, ekmek pişirmek için kullanılan tandır fırını yakınında yarı çıplak ve baygın buldu. Başından yaralan M.N.Y., yakınları tarafından araçla Akçakale Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Tedaviye alınan bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı belirlendi.
EVLERİ ATEŞE VERİLDİ
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, M.N.Y.´ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüphelinin H.Ö. olduğunu tespit etti. Şüpheli, evinde gözaltına alındı. Bu sırada bölgede toplanan kalabalık, H.Ö.´yü linç etmek istedi. Yaşanan gerginlik üzerine jandarma, şüpheliyle birlikte ailesini de mahalleden çıkardı. Öfkeli kalabalık, ailenin evini ateşe verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-04-13 11:14:16
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