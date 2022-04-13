Haliliye’de konforlu yol çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de konforlu yol çalışması

İHA

Haliliye’de konforlu yol çalışması

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksiniz ilçenin dört bir yanında devam ettiriyor.
Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiren ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle mesaisini gece gündüz devam ettiriyor.
Haliliye’de vatandaşların daha konforlu ve rahat yollara kavuşması için 7/24 sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları 6 mahallede eş zamanlı yürütüyor. Devteyşti, Kamberiye, Yavuz Selim, Sancaktar, Bahçelievler ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Haliliye Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü hummalı çalışmalar ise vatandaşlardan tam not alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa’da iftar öncesi sıcak yemek ikramı yapılıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iftar öncesi sıcak yemek ikramı ...
(Özel) Doğuda kar, Şanlıurfa’da güneşli hava Yetişkinler çimlerde uzanıp güneşlendi, çocuklar süs havuzlarına girip serinledi
YEREL HABERLER (Özel) Doğuda kar, Şanlıurfa’da güneşli ...
Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların üzerinden uyuşturucu ve silah ...
Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa belediye meclisinde komisyon seçimi yapıldı
Şanlıurfa’da çocuklar ara tatili sporla değerlendiriyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çocuklar ara tatili sporla ...
Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi
YEREL HABERLER Bebeğe cinsel istismar şüphelisine linç girişimi
Şanlıurfa’da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcısı 7 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 12 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu ...
Şanlıurfa'da silahlı kavga; 2'si yoldan geçen 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da silahlı kavga; 2'si yoldan geçen 4 kişi ...
Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1’i kadın 4 yaralı
Şanlıurfa’da hırsızlar sulama borularını ve filtreleri çaldılar
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hırsızlar sulama borularını ve ...
Siverek’te doktora şiddet protesto edildi
YEREL HABERLER Siverek’te doktora şiddet protesto edildi
Şanlıurfa’da sahur vakti fırınlar denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sahur vakti fırınlar denetimi
Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, ...
Başkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine getiriyor
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Canpolat verdiği sözleri bir bir yerine ...
Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kurtuluş coşkusu
Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı, 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler birbirine ...
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
YEREL HABERLER İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 ...
Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 gözaltı Randevu meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 güvenlik görevlisi yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa İl Göç İdaresine taşlı saldırı: 15 ...
Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa İl Göç İdaresinin camlarını kıran 15 ...
Şanlıurfa’da PKK/YPG’li terörist yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da PKK/YPG’li terörist yakalandı
Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa 11 Nisan Kurtuluş Bayramını kutluyor
Şanlıurfa´da otobüsten indirilen kadın, koruma altına alındı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da otobüsten indirilen kadın, koruma altına ...
Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobil çarpmasıyla yaralandı, hastanede ...
Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi Bozuk etleri satmaya çalışan kasap zabıtaya yakalandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kilolarca bozuk et ele geçirildi Bozuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.