Haliliye’de konforlu yol çalışması

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksiniz ilçenin dört bir yanında devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, “yeniliğin ve değişimin kalbi Haliliye” sloganı ile merkez ve kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını devam ettiren ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle mesaisini gece gündüz devam ettiriyor.

Haliliye’de vatandaşların daha konforlu ve rahat yollara kavuşması için 7/24 sahada olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları 6 mahallede eş zamanlı yürütüyor. Devteyşti, Kamberiye, Yavuz Selim, Sancaktar, Bahçelievler ve Ahmet Yesevi Mahallelerinde kilitli beton parke yenileme ve bakım onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler, yeni yolları vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor. Haliliye Belediyesi’nin ilçenin dört bir yanında yürüttüğü hummalı çalışmalar ise vatandaşlardan tam not alıyor.

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