Şanlıurfa’da alacak-verecek kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde alacakverecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesi canlı hayvan pazarında yaşandı. İddia göre iki grup arasında alacakverecek meselesi nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil G., Sinan G., Seydo G., Halil H. ve Aziz H. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri kavgaya karışan şahısları belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.