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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler sınavlara okuma salonlarında hazırlanıyor

İHA

Öğrenciler sınavlara okuma salonlarında hazırlanıyor

Karaköprü Belediyesinin hizmete kazandırdığı okuma salonları öğrenciler sessiz bir ortamda ders çalışıyor. Okuma salonları, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra da gençlerin hizmetine açılıyor.
Karaköprü Belediyesinin öğrencilerin hizmetine sunduğu okuma salonları ve halk kütüphanesi sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak yeri oldu. Sessiz bir ortamda ders çalışmak isteyen gençler Seyrantepe, Esentepe, Atakent ve Doğukent Mahallelerindeki okuma salonları ile Çankaya Mahallesindeki halk kütüphanesini tercih ediyor. Okuma salonlarında ve kütüphanede öğrencilere internet imkânı da sunulurken, burada öğrenciler video ders izleyip çalışmalarını pekiştiriyor.
Okullara verilen bir haftalık arada ders çalışmak isteyen öğrenciler de okuma salonlarını tercih ederken, Ramazan ayında okuma salonlarının hizmet saatleri öğrenciler için güncellendi. Ramazan ayında Esentepe ve Atakent Mahallelerindeki okuma salonları gündüz 09.0018.00 ve iftardan sonra da 20.0023.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçeye kazandırdıkları okuma salonlarından gençlerin faydalanmasının çok güzel olduğuna değinerek, “Biz yerel yöneticiler olarak gençlerimizin eğitimine de katkı sağlamak için çabalıyoruz. Bu doğrultuda her mahallemize okuma salonu kazandırmak istiyoruz. Mevcut okuma salonlarımızın ders çalışan kardeşlerimizle dolduğunu görmek bizi gerçekten mutlu ediyor çünkü geleceğimiz olan gençlerin eğitimine bir nebze katkımız olmasını çok önemsiyoruz.
Ramazan ayında da okuma salonlarımızın hizmet saatini gençlerin talebi doğrultusunda değiştirdik ve iftardan sonra da 3 saat gençlerin hizmetinde olacak. Tüm öğrencilerimize derslerinde ve sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.
Baydilli okuma salonu olmayan mahallelere de okuma salonu kazandırmak için çalışma gerçekleştirdiklerinin müjdesini de verdi.

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