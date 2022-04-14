FETÖ'den aranan hemşir yakalandı

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Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hemşir yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye 'bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.'nin (36) yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, daha önceden FETÖ'den ihraç edilen H.S.'yi gözaltına aldı. Şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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