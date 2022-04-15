Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, torbacılara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 59 gram esrar, 154 gram eroin, çok sayıda uyuşturucu hap ve bir miktar para ele geçirildi, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10´u tutuklandı, 14'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-04-15 14:21:46



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