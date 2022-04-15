Bozova’da Ramazan programına yoğun ilgi

Bozova Belediyesi ramazan ayının başından bugüne kadar çeşitli ramazan etkinliklerini sunmaya devam ediyor.

Bozova Belediyesi tarafından iftar sonrası düzenlenen programda vatandaşlara unutamayacakları bir gece yaşattı. Hacivat ile Karagöz orta oyunu ve kukla gösterisi ile tiyatronun tadına varan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sıra Geceleri ekibinin birbirinden güzel türküleri ile eğlendi. Bozova Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Ve Gösteri merkezinde düzenlenen ramazan etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacivat ve karagöz orta oyunu ile kukla gösterisi sergilendi. Serginin ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Sıra Gecesi ekibi, vatandaşlara mutluluğu görülmeye değer bir an yaşattı. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde ilk defa Hacivat ile Karagöz orta oyununu izleyen çocukların heyecanı yüzlerine yansırken etkinlikler boyunca tüm oyunları ilgi ile seyrettiler. Düzenlenen etkinliğe katılan Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ''Ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklerimiz devam edecektir. Bu gece burada düzenlenen etkinliğimize katılan değerli Bozovalı halkımıza teşekkür ediyorum. Bizlere böylesi güzel bir anı ve geceyi yaşattıkları için başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ’a, özellikle bu güzel organizasyonda emeği geçen ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Aksoy, Bozovalılara bir müjde daha vererek belediye olarak yaz ayları boyunca sosyal etkinliklere devam edeceklerini aktardı.

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