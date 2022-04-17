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Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü Yetim çocuklar animasyon gösterileriyle eğlendi

İHA

Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü Yetim çocuklar animasyon gösterileriyle eğlendi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü merkez ilçelerinde yaşayan 550 yetim çocuk, aileleriyle birlikte unutulmaz iki Ramazan akşamı yaşadı.
İlk gece düzenlenen programa katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ailelerle tek tek sohbet ederek hayırlı Ramazanlar diledikten sonra yetim çocuklarla birlikte iftar sofrasına oturdu. Birbirinden lezzetli yemekler, tatlılar ve içeceklerle iftar eden yetim çocuklara pamuk şeker dağıtıldı. Animasyon gösterileri ve çeşitli eğlencelerle unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşayan 300 yetim ve öksüz çocuk, Vali Abdullah Erin ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek teşekkür etti.
Yine yetim ve öksüzleri yalnız bırakmadı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin bir başka programda yine yetim ve öksüzler birlikte iftarını açtı. İftar yemeğine katılan Vali Abdullah Erin, 250 yetim çocuk ve aileleriyle orucunu açtı. Yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Erin, doğum günü olan çocuklarla birlikte pasta kesti.
Konuşmasında Ramazan’ın sevgi, saygı, dayanışma ve yardımlaşmayı daha da artırdığı zamanlardan olduğunu dile getiren Vali Erin, senenin diğer zamanlarındaki hayatın muhasebesinin yapılıp, hataların bir daha tekrar edilmemesi için de bir gayret ve çaba vakti olduğunu söyledi.
İftar programlarına Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Şeyhmus Kahraman ile 550 yetim çocuk ile aileleri katıldı.

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