Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye´de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) EMNIYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin karşısıda bulunan Suriye´nin Tel Abyad kentinde görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı. Sahur programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Aktaş'ın cep telefonuyla özel harekat polislerine başarı diledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine giderek görevli güvenlik güçleri ile birlikte sahur yaptı. Burada polislere başarı dileyen Aktaş; "Sahur soframızın bereketini bölgede yaşayan kardeşlerimizin canını, malını ve namusunu koruyan kahramanlarımızla paylaşıyoruz. Allah, kahramanlarımızı muhafaza etsin" dedi.

Sahur programı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisini arayan Mehmet Aktaş'ın telefonuyla polislere hitap ederek, görevlerinde başarı diledi.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-04-17 14:33:01



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