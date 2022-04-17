Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye´de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye´de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı

DHA

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Suriye´de görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) EMNIYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin karşısıda bulunan Suriye´nin Tel Abyad kentinde görevli özel harekat polisleriyle sahur yaptı. Sahur programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Aktaş'ın cep telefonuyla özel harekat polislerine başarı diledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine giderek görevli güvenlik güçleri ile birlikte sahur yaptı. Burada polislere başarı dileyen Aktaş; "Sahur soframızın bereketini bölgede yaşayan kardeşlerimizin canını, malını ve namusunu koruyan kahramanlarımızla paylaşıyoruz. Allah, kahramanlarımızı muhafaza etsin" dedi.
Sahur programı sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kendisini arayan Mehmet Aktaş'ın telefonuyla polislere hitap ederek, görevlerinde başarı diledi.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-04-17 14:33:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü Yetim çocuklar animasyon gösterileriyle eğlendi
YEREL HABERLER Yetimlerin yüzü iftar programıyla güldü Yetim ...
Çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçtılar
YEREL HABERLER Çaldıkları otomobille kaza yapıp kaçtılar
Haliliye’de yol çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol çalışması sürüyor
Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü tutmadı
YEREL HABERLER Merve Akpınar: Sponsor olmak isteyenler sözünü ...
Şanlıurfa’da Roma dönemine ait tarihi sikkeler ele geçirildi JASAT'tan alıcı kılığında tarihi sikke operasyonu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Roma dönemine ait tarihi sikkeler ele ...
Belediye serasında yetiştirilen domatesler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden örnek proje
YEREL HABERLER Belediye serasında yetiştirilen domatesler ihtiyaç ...
Şanlıurfa’da don ekinleri ve ağaçları vurdu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da don ekinleri ve ağaçları vurdu
Bozova’da Ramazan programına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bozova’da Ramazan programına yoğun ilgi
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonunda 10 tutuklama
Başkan Kuş gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kuş gençlerle buluştu
Şanlıurfa’da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Ramazan ayında voleybola yoğun ilgi
Şanlıurfa’da Ramazan etkinliği devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Ramazan etkinliği devam ediyor
Şanlıurfa robot yarışmasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa robot yarışmasına hazırlanıyor
Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere gönderilmeye başlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da yeni doğan bebeklerin kimlikleri evlere ...
Şanlıurfa’da sarımsak alternatif ürün oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da sarımsak alternatif ürün oldu
Evinin çevresini uyuşturucu bahçesine çeviren zanlı tutuklandı Tel örgülü kafeslerde uyuşturucu yetiştiren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Evinin çevresini uyuşturucu bahçesine çeviren zanlı ...
Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ana yola çıkmaya çalışan otomobile kamyon çarptı: 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.