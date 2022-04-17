Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak Kuş
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre Yıldırım
ESENLER EROKSPOR: Ercüment Cenk (Dk. 83 Talha), Taygun, Serhat (Dk. 29 Aziz Kızılgün), Hakkı (Dk. 46 Alper), Abuzer, Hüseyin (Dk. 70 İlker), Muharrem, Mehmet Eksik, Yavuz (Dk. 70 Aziz Aksoy), Kemal Can
SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, (Karbel Karaköprüspor) Mehmet, (Esenler Erokspor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Esenler Erokspor)
GOLLER: Dk. 35 Barış, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 89 Aziz Kızılgün, (Esenler Erokspor)TFF 3'üncü Lig 31´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor´la 1-1 berabere kaldı.
35'inci dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Barış, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1
89´uncu dakikada Mehmet´in pasında kale önünde topu alan Aziz Kızılıgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 1-1 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-04-17 17:16:39
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