Karbel Karaköprüspor - Esenler Erokspor: 1-1

Kumsalda kirliliğe neden olan besicilik firmasına ceza

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alim Kandemir, Şaban Karaderili, Mustafa Burak Kuş

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Fikret, Halil Yılmaz (Dk. 86 Kağan), Barış (Dk. 71 Ahmet Mumin), Emirhan, Umut Dilek, Fatih Gül, Burak, Fevzi, Emre Yıldırım

ESENLER EROKSPOR: Ercüment Cenk (Dk. 83 Talha), Taygun, Serhat (Dk. 29 Aziz Kızılgün), Hakkı (Dk. 46 Alper), Abuzer, Hüseyin (Dk. 70 İlker), Muharrem, Mehmet Eksik, Yavuz (Dk. 70 Aziz Aksoy), Kemal Can

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, (Karbel Karaköprüspor) Mehmet, (Esenler Erokspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 67 Mehmet (Esenler Erokspor)

GOLLER: Dk. 35 Barış, (Karbel Karaköprüspor) Dk. 89 Aziz Kızılgün, (Esenler Erokspor)TFF 3'üncü Lig 31´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor´la 1-1 berabere kaldı.

35'inci dakikada Emre Yıldırım´ın pasında kale önünde topla buluşan Barış, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1

89´uncu dakikada Mehmet´in pasında kale önünde topu alan Aziz Kızılıgün'ün sert şutunda top ağlara gitti: 1-1 DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-04-17 17:16:39



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