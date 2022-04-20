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İftar öncesi kapı kapı dolaştı Beyazgül Hilvan’da kapı kapı dolaşarak talepleri dinledi

İHA

İftar öncesi kapı kapı dolaştı Beyazgül Hilvan’da kapı kapı dolaşarak talepleri dinledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, meclis üyeleri ve parti yöneticileri ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Hilvan'da ise kapı kapı dolaşarak vatandaşların taleplerini dinledi.
Halkla iç içe talep ve önerileri birinci ağızdan dinleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Siverek ve Hilvan teşkilatıyla bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, meclis üyeleri ve parti yöneticileriyle birlikte ilçedeki çalışmaları yerinde inceleyen Beyazgül, ziyaret ettikleri hanelerde vatandaşlarla yakından ilgilendi. Esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Beyazgül, çocukları da oyuncaklarla sevindirdi. Siverek ziyaretlerinin ardından Beyazgül Hilvan ilçesine geçti. İlçede Hilvan Belediyesi yetkilileri, meclis üyeleri ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Beyazgül, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yürütülen hizmetlerle ilgili bilgi aldı.
Hilvan ilçesinde de hane ziyaretlerinde bulunan Beyazgül, iftar öncesi vatandaşların evlerine misafir olarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Ziyaretlerde parti yöneticileri de Beyazgül’e eşlik etti.

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