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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Erin'den muhtarlara müjde

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir'de iftar yemeğinde buluştuğu muhtarlara özlük ve mali hakları ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılabileceğini müjdeleyerek, ''Zaman içerisinde eksikleri de tamamlayarak muhtarlık kurumunun rahat ve etkin bir şekilde görevini ifa edebileceği ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz'' dedi.

Vali Erin'den muhtarlara müjde

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir’de iftar yemeğinde buluştuğu muhtarlara özlük ve mali hakları ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılabileceğini müjdeleyerek, ''Zaman içerisinde eksikleri de tamamlayarak muhtarlık kurumunun rahat ve etkin bir şekilde görevini ifa edebileceği ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz'' dedi.
Viranşehir Kaymakamlığı ve belediye başkanlığı tarafından verilen iftar yemeğine, Vali Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, belediye meclis üyeleri, ilçe genelinde görev yapan muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Programa katılanların ramazan ayını tebrik eden Vali Abdullah Erin, muhtarlarla bir arada olmaktan ve birlikte iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Ramazan’ın birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşmanın en üst seviyede olduğu günler olduğunu belirten Vali Erin, bu ay vesilesiyle sadece İslam coğrafyasında değil, dünyanın her tarafında mazlum ve masum insanların yaşadığı sıkıntıların son bulmasını diledi. Muhtarların, kamu idaresinin en önemli biriminin başında bulunduğunu ifade eden Vali Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık müessesesine verdiği önemin bir anlamı olduğuna değinerek, “Millete mutluluk ve refaha kavuşturan yönetimlerin bir anlamı var. Belediyelerden başlayarak tüm kamu kurum kuruluşları ve müesseseleri vatandaşa eğer hızlı ve güvenli bir kamu hizmeti sunabiliyorsa ve idare ettiği bölgedeki insanlar huzur içerisinde yaşıyorsa, geleceklerinden emin şekilde hayatlarını idame ettiriyorlarsa bir anlamı vardır. Muhtarlarımız bu anlamda kamu idaresi ve vatandaş arasındaki en önemli köprü vazifesini ifa ediyorlar. Muhtarlarımızın özlük ve mali haklarıyla ilgili geçtiğimiz süreçte birçok düzenlemeler yapıldı. Ancak yeterli olmadığının da farkındayız. Zaman içerisinde eksikleri de tamamlayarak muhtarlık kurumunun rahat ve etkin bir şekilde görevini ifa edebileceği ortamın oluşturulmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa geneli ve Viranşehir’e yapılan kamu yatırımlarına değinen Vali Erin, yapımına yeni başlanacak 400 okuldan önemli bir kısmının Viranşehir’e inşa edileceğini ifade ederek, ilçede yapımı devam eden ve planlanan kamu hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin de birer selamlama konuşması yaptığı iftar programında muhtarlar, mahalleleriyle ilgili sorun, sıkıntı ve taleplerini Vali Erin ve diğer yetkililere iletti.

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