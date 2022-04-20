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Şanlıurfalı öğrenciler yemek yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu'da düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışmasında Şanlıurfa'yı temsil ederek Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında tebrik etti.

Şanlıurfalı öğrenciler yemek yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu’da düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışmasında Şanlıurfa’yı temsil ederek Türkiye birincisi olan öğrencileri makamında tebrik etti.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde Bolu İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Atölyeleri işbirliğinde düzenlenen İmparatorluk Mirası Osmanlı Mutfağı Yemek Yarışmasında Şanlıurfa’yı temsil ederek birinci olan Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul etti. Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Abdullah Erin, gastronominin en önemli şehirlerinden Şanlıurfa’nın böyle bir yarışmada elde ettiği başarının büyük önem taşıdığını ifade etti. Vali Erin, Şanlıurfa gençliğinin yetenekleri doğrultusunda desteklendiği takdirde her alanda büyük başarılara imza atabileceğini bir kez daha ispatladığını söyledi. Öğrencilere Şanlıurfa mutfağıyla ilgili yayınlar hediye eden Vali Erin, günün anısına topluca hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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