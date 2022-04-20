Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesine bağlı Beyçeri Mahallesindeki gölette balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ruhsatsız ve kaçak balık avı yapan 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi. Balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu.

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