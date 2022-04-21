Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı

Şanlıurfa’da PKK/KCKYPG/YDGH terör örgütüne yardım eden şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı, Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jasat ekipleri, PKK/KCKYPG/YDGH terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardımda bulunduğu iddia edilen S.M. isimli şahsı yakalamak için ortak çalışma yürüttü. Yapılan çalışmada S.M. isimli zanlının Karaköprü ilçesinde olduğu adres belirlendi. Ekipler, düzenledikleri ortak operasyonla S.M. isimi zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.