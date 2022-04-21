Şanlıurfa’da gümrük kaçağı ampul ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da gümrük kaçağı ampul ele geçirildi

İHA

Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi.

Şanlıurfa’da gümrük kaçağı ampul ele geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan bir tırda, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, gümrük kaçağı 14 bin paket sigara ile 4 bin 600 ampul ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de yol yapım çalışmaları devam ediyor
Şanlıurfa’da kadınlara sağlıklı beslenme semineri
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da kadınlara sağlıklı beslenme semineri
Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün sahibi oldu Afyonkarahisar’da çalınan traktör 26 yıl sonra Şanlıurfa’da bulundu Haberi olmadığı traktörün sahibi oldu
YEREL HABERLER Jandarmanın telefonuyla binlerce liralık traktörün ...
Şanlıurfa´da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı
Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Terör örgütüne yardım eden zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tütün kaçakçılarına operasyon: 15 ...
Şanlıurfa’da yetim çocukların bisiklet sevinci
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yetim çocukların bisiklet sevinci
Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı Dayı yeğen kavgasında 1’i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da alacak verecek kavgası: 2 yaralı Dayı ...
Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi buldu Gece yarısından sonra bulunan 3 kardeş market sahibinden polisi aramasını istedi Babaannelerine gitmek için evden kaçan 3 kardeş yolda kalınca petroldeki markete sığındı
YEREL HABERLER Evden kaçıp kaybolan kardeşleri market sahibi ...
Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
YEREL HABERLER Birecik'te TOKİ konutları yükseliyor
Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ...
Şanlıurfalı çocuklar dijital sinemayı çok sevdi
YEREL HABERLER Şanlıurfalı çocuklar dijital sinemayı çok sevdi
Şanlıurfa’da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 2 uzun namlulu silah ele geçirildi: 1 ...
Leyleklerden Şanlıurfa'da göç molası Göç eden leyleklerden TİGEM molası Leyleklerin molası cep telefonuna yansıdı
YEREL HABERLER Leyleklerden Şanlıurfa'da göç molası Göç eden ...
Demir hırsızları kapılara dadandı 3 binadan 4 demir kapı çalındı
YEREL HABERLER Demir hırsızları kapılara dadandı 3 binadan 4 demir ...
Siverek’te Mehmetçik, ilkokul öğrencileri için kütüphane kurdu
YEREL HABERLER Siverek’te Mehmetçik, ilkokul öğrencileri için ...
Şanlıurfa’da Ramazan’da denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Ramazan’da denetimi
Şanlıurfalı öğrenciler yemek yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfalı öğrenciler yemek yarışmasında Türkiye ...
Vali Erin'den muhtarlara müjde
YEREL HABERLER Vali Erin'den muhtarlara müjde
İftar öncesi kapı kapı dolaştı Beyazgül Hilvan’da kapı kapı dolaşarak talepleri dinledi
YEREL HABERLER İftar öncesi kapı kapı dolaştı Beyazgül Hilvan’da ...
Şanlıurfa'da toz bulutu etkisi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toz bulutu etkisi
Şanlıurfalı çiftçinin yüzü badem geliriyle güldü
YEREL HABERLER Şanlıurfalı çiftçinin yüzü badem geliriyle güldü
Eyyübiye'de binlerce okuma kitabı dağıtıldı
YEREL HABERLER Eyyübiye'de binlerce okuma kitabı dağıtıldı
Şanlıurfa’da toz fırtınası etkili oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da toz fırtınası etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.