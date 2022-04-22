Protokolü çocuklar ele geçirdi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda protokol üyelerinin koltuklarına minik öğrenciler oturdu.

Siverek Mehmetçik İlkokulunda yapılan kutlamada, protokole minik öğrenciler oturdu. Kutlamaya katılan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, ilçe kaymakamı ve protokol üyeleri, minik öğrencileri bir bir selamlayarak arka koltuklarda oturdu. Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte, öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterim ve günün anlam ve önemini vurgulayan şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Yaklaşık 2 saat süren kutlamalara vatandaş ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.