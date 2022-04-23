Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

Hükümet Konağı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt’un Atatürk Anıtı'na çelenk koyma töreniyle başlayan program, Şehit Mustafa Katırlı İlkokulu'nda devam etti. Programa, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı, İlçe Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin, Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Uzundağ, Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt gerçekleştirdi. Şehit Mustafa Katırlı İlkokulu öğrencilerinin hazırladıkları gösteri ve çeşitli oyunlar büyük ilgi gördü.

23 Nisan programı sonunda şiir, resim ve çeşitli kategoride dereceye giren öğrencilere ödüllerini Cumhuriyet Savcısı Fatih Kalaycı, Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Süleyman Hilmi Gültekin ve Kaymakam Refiki Görkem Nalçacı takdim etti.

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