Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi

İHA

Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimlerinin ardından 23 Nisan'a hazırlanan öğrenciler, atıklarla yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defile ile sergiledi.

Öğrencilerden 23 Nisan'da sıfır atık defilesi

Haliliye Belediyesi tarafından verilen sıfır atık eğitimlerinin ardından 23 Nisan’a hazırlanan öğrenciler, atıklarla yaptıkları kıyafetleri düzenlenen defile ile sergiledi.
Haliliye Belediyesi’nin öğrencilere aşıladığı Sıfır Atık Eğitimleri meyvesini veriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyor.
Türkiye’de pilot iki ilçeden biri olan ve hayata geçirdiği Sıfır Atık Projeleri ile geri dönüşme destek veren Haliliye Belediyesi, çocukları bu projelere dahil etmeye devam ediyor. Geri dönüşümü bilincini çocuklara aşılayan Haliliye Belediyesi, okullarda verdiği sıfır atık eğitimlerinin geri dönüşünü anında alıyor. Miniklere atıkların geri dönüşüme kazandırılması için verilen eğitimin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir defile düzenlendi. Öğrenciler evlerindeki atıkları fikirlerini kullanarak kıyafetlere dönüştürürken, bu kıyafetler 23 Nisan sıfır atık defilesi ile sergilendi. Öğrencilerin birçok materyalden elde ettiği ve dans ederek sergilediği ürünler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Verilen eğitimden duydukları memnuniyeti dile getiren okul yöneticileri ise çevreye duyarlı bireyleri yetişmesi için katkı sağlayan Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canpolat makam koltuğunu küçük Halit'e devretti
YEREL HABERLER Canpolat makam koltuğunu küçük Halit'e devretti
Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu
23 Nisan’da minik Yusuf belediye başkanı oldu
YEREL HABERLER 23 Nisan’da minik Yusuf belediye başkanı oldu
Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek
YEREL HABERLER Eyyubiye'de bayramda yetim çocukların yüzü gülecek
Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü sayısı 5'e çıktı
YEREL HABERLER Kayıp 2 gencin de cesetleri bulundu; kazada ölü ...
Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ulaşıldı Sulama kanalına devrilen araçta ölen 5 kişinin de cesedine ulaşıldı, arama çalışmaları son buldu
YEREL HABERLER Sulama kanalında aranan iki arkadaşın cesedine ...
Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı Milletvekilinin ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 9 ...
Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı Kavga anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ...
Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın ...
FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yardım eden öğretmen tutuklandı
Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken yaşadı
YEREL HABERLER Çocuklar animasyon filmi izleyerek bayramı erken ...
Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez Göbeklitepe’de
YEREL HABERLER Haliliye belediyesi ile minikler ilk kez ...
Başkan Ekinci'den öğrenci evinde menemen pişirdi Başkan Ekinci ve öğrenciler menemen yiyerek sahuru birlikte yaptı
YEREL HABERLER Başkan Ekinci'den öğrenci evinde menemen ...
Şanlıurfa’da meydana gelen kazalar kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da meydana gelen kazalar kamerada
3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ulaşılamadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ...
3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ulaşılamadı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ...
Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen araçta ölen 3 kişinin cenazesi ...
3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ulaşılamadı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ...
Protokolü çocuklar ele geçirdi
YEREL HABERLER Protokolü çocuklar ele geçirdi
3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye henüz ulaşılamadı
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü kazada kanalda kaybolan 2 kişiye ...
Şanlıurfa'da 3 kişinin cesedine ulaşan ekiplerin 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 kayıp Sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 genci arama çalışmaları yeniden başladı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 3 kişinin cesedine ulaşan ekiplerin 2 ...
Şanlıurfa'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: 3 ölü, 2 kayıp
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da hafif ticari araç sulama kanalına uçtu: ...
Şanlıurfa’da feci olay: 3 ölü, 2 kayıp Sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişinin cesedine ulaşılırken 2 kişi ise aranıyor Olayda bir kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da feci olay: 3 ölü, 2 kayıp Sulama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.