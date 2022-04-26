Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Kalemli Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sulama trafosu arızasını gidermek isteyen Mehmet Durmuş, çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı. Yaklaşık 2 metrelik direkten düşen Mehmet Durmuş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi hastane morguna kaldırılan Durmuş'un yakınları hastaneye akın etti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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