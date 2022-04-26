Belediye’den sağlık müdürlüğüne mamografi cihazı hibe edildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kullanılmak üzere Mamografi cihazı hibe edildi.

Halk Sağlığını ön planda tutan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğüne kanser taramasında kullanılan mamografi cihazı hibe etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm arasında imzalanan protokolle Mamografi cihazı Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Mamografi cihazını Sağlık müdürlüğüne hibe edildiğini anlatan Beyazgül, ‘’Mamografi cihazını Sağlık Müdürlüğüne hibe ettik. Cihaz Ceylanpınar Devlet hastanesinde kullanılacak. Ceylanpınar’daki vatandaşlarımız artık diğer ilçe ve merkeze gelme durumunda kalmayacaklar. Vatandaşlarımıza sağlık diliyoruz. Buna ihtiyaç olmaması önemli ama ihtiyacı olanın da başka bir yere gitmemesi için böyle bir cihazın o ilçede olması daha önemli. Sağlık müdürlüğümüzle bir protokol yaptık. Bu tanıyı ortaya koyacak olan mamografi cihazını kendilerine hibe ettik’’ diye konuştu.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm ise cihazın sağlık müdürlüğüne hibe edilmesinden dolayı Beyazgül’e teşekkür etti.

Sağlık Müdürlüğüne teslim edilen mamografi cihazı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde kullanılacak.

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