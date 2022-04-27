Yaralı Kızıl Şahin tedavi altına alındı

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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaralı halde bulunan Kızıl Şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Kargalı Mahallesinde, vatandaşlar, arazide yaralı bir Kızıl Şahin fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan kuş, tedavisi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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