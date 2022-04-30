Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği

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Haliliye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan ibadethanelerde halı yıkama ve gülsuyu ile temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelindeki ibadethaneleri Ramazan Bayramı'na hazırlıyor. Bayram öncesi ilçede bulunan cami ve mescitlerin halılarını yerinde temizleyen ekipler, gül suyu ile temizlik çalışmalarını devam ettirdi. Cami halılarının yerinde temizlendiği çalışmaları kırsal ve merkez ayrımı yapılmadan sürdüren görevli personeller, ibadethaneleri Ramazan Bayramı'na hazırlıyor.

Temizlik işleri müdürlüğünden yapılan açıklamada ise vatandaşların temizlik noktasındaki taleplerini Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi aracılığıyla aktarabilecekleri belirtildi.

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