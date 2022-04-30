Tırnakçılık yaparken yakalanan kadınlar esnafa saldırdı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da bayram öncesi vatandaşların yoğun olduğu yerlerde, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapan 6 kadın, kendilerini fark edip cep telefonuyla kayda alan esnafa terlikle saldırdı. Çağırılan poli ekipleri tarafından kadınlar gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye ve Kahramanmaraş´tan gelen 6 kadın, bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine girerek, tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmaya başladı. Esnaf tarafından fark edilen kadınlar kaçmaya çalıştı. Esnaftan birisi ise cep telefonuyla kaçan kadınları hem görüntülemeye hem de kovalamaya başladı. Görüntülendiklerini fark eden kadınlar ise çekim yapan esnafa terlik ve taş fırlatarak, hakaret etti. Bu anlar esnafın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli kadınlar, kendilerini aratmamak için çöp kutusundan aldıkları çöpleri kıyafetlerinin içerisine doldurdu. Polis merkezine götürülen kadınlar, çaldıkları 600 lirayı iade edince esnaf da şikayetlerinden vazgeçti.

6 kadın ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-04-30 17:59:54



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