Bakan Akar, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

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Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte bayram namazını Şanlıurfa´da Dergah Camisi'nde kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Akar ve komutanlar, namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere dün gece Türk Silahlı Kuvvetler komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayram namazını kentin simgesi olan Balıklıgöl´deki Dergah Camisin´de kıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı camiye namaz kılmaya gelen vatandaşlar üst aramaları yapıldıktan sonra içeri alındı. Bakan Akar, bereberindeki kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ilçe belediye başkanlarıyla birlikte namazın ardından cami önünde vatandaşlarla bayramlaştı. Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları bayramlaşıp toplantı yaparak sahadaki son duruma ilişkin bilgi alacağı kaydedildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-05-02 08:28:53



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