15 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa’da 9 gün önce cezaevinden firar eden zanlı, polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevinden 9 gün önce firar eden ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 10 hapis cezası bulunan İ.H.Ü. isimli zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlının saklandığı ikametin bilgisini elde eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Cezaevi firarisi İ.H.Ü., başarılı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.