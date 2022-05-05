Meslek lisesi öğrencileri yaşlıların evlerini temizliyor

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, yardıma muhtaç kimsesiz yaşlıları ziyaret ederek, ev temizliğini yapıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, yaptıkları saha çalışmasında tespit etiği bakıma muhtaç yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hazırladıkları gıda paketleri ile ihtiyaçlarını karşılıyor. Ziyarette yaşlıların kapı, pencere ve ev temizliği gibi çalışmaları da yapan öğrenciler, okulda aldıkları dersler çerçevesinde periyodik olarak yaşlıların tansiyonunu ölçerek, hoş sohbetler gerçekleştiriyorlar.



"Çocuklarım gibidirler"

Öğrencileri karşısında gören yaşlıların sevinci ve mutluluğu gözlerine yansıdı. Karşısında öğrencileri gören 78 yaşındaki Emine nine, ellerini havaya kaldırarak ‘çok şükür, çok şükür’ diyerek, Zazaca ”Bunlar benim çocuklarım gibidir, benim çocuklarımdan ötedirler, ben ziyaretlerinden çok memnun ve mutlu oldum ve devamlı bu ziyareti bekliyorum” dedi

Periyodik zamanlarda yaşlıları ziyaret ederek ev temizliklerini yaptıklarını belirten okul müdürü Musa Aytaç, ''Okulumuzun öğrencileri, öğretmen ve idarecilerimizle birlikte civarda bulunan yaşlı, bakıma muhtaç insanları ziyaret ediyoruz. Ev temizliği, tansiyon ölçümü, yardım kolisi gibi konularda yaşlılarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu projede bize her zaman katkı sunan İlçe Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, şube müdürlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemiden dolayı 2 yıl gibi bir ara vermiştik bu projemize, bundan sonra inşallah bu projemizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



"Çok iyi dönüşler alıyoruz"

Ev ziyaretleri sırasında yaşlılardan çok iyi dönüşleri aldıklarını ve sevinçlerini kendileriyle paylaştıklarını belirten Aytaç, ”Bu ziyaretlerimizde yaşlılarımız, kendilerini yalnız hissetmediklerini vurguluyorlar” dedi

11. sınıf öğrencisi Hilal Aktaş da gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşlılarımızı ziyaret ettik, onlara erzak götürdük, onların tansiyon ölçümünü yaptık. Onlarla çok güzel sohbetler yaptık, durumlarını sorduk. Bu ziyaretimizde yaşlılarımızın pencere, kapı ve ev temizliğini, halıların temizliğini yaptık, etrafın tozlarını aldık. Bu ziyaretlerimizde bizi gerçekten iyi karşıladılar, adeta evlatları gibi bizi karşıladılar. Bu sevgi karşısında biz de çok duygulandık, bu duyguyu anlatmanın ifadesi yok.”

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