Şanlıurfa'da sağanak sonrası oluşan hortum kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sağanak sonrası oluşan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek´te öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası kırsalda hortum oluştu. Hortum, görenleri tedirgin etti. Hortum, bölgede yaşayanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-05-05 16:27:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.