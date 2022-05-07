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Şanlıurfa Valisi Erin: “Siverek, daha iyi daha güzel ve daha önemli bir kalkınma ve gelişme ivmesini hak ediyor" Uluslararası Siverek Sempozyumu büyük katılımla başladı

İHA

Şanlıurfa Valisi Erin: “Siverek, daha iyi daha güzel ve daha önemli bir kalkınma ve gelişme ivmesini hak ediyor" Uluslararası Siverek Sempozyumu büyük katılımla başladı

Siverek Belediyesi ve Siverek Kaymakamlığı'nca organize edilen ‘Uluslararası Siverek Sempozyumu’ büyük bir katılımla başladı.
Siverek Belediyesi ve Siverek Kaymakamlığı'nca organize edilen ‘Uluslararası Siverek Sempozyumu’ büyük bir katılımla başladı. Siverek Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, elde edilecek verilerle Siverek tarihine yeni bir sayfa ekleneceğini söyledi.
Daha önce Siverek’te düzenlenen sempozyumu genişleterek yenilediklerini dile getiren Çakmak, “Sempozyumu daha vizyonel bir hale getirerek yeniden yapıyoruz. Buradan elde edilecek güzel verilerle özellikle bilim insanlarımızın ilçemize katacağı geniş perspektifle Siverek’in tarihi, toplumu ve mekanlarıyla alakalı akademik verilerin günümüze yön vereceğini düşünüyorum. Akademisyenlerimizin yaptıkları çalışmaları bizlere aktararak kentimize katkı sağlayacağını, hafızasını tazeleyecek ve gün yüzüne çıkarak kadim mirasımızı hepimize tekrardan hatırlatacak. Ben emeği geçen bütün herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.
Siverek ilçesinin önemli bir tarihe sahip olduğunu belirten Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, “Sümerlerden Asurlulardan beri gücünü ve önemini koruyarak Selçuklular ve Osmanlı’ya nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ne gelen bu müstesna yerini hep koruyan kadim şehir medeniyet hamisi Siverek sempozyumumuza hoş geldiniz. Tarihin her aşamasında gösterdiği yüceliği Kurtuluş Savaşı'nda da gösteren Siverekliler, gerek kendi kurdukları Müdafaai Hukuk Cemiyetlerine gerekse Kuvayi Milliye teşkilatına bütün güçleriyle destek vererek tarihine altın bir sayfa daha eklemiş ve Milli Mücadelede de göstermiş olduğu büyük kahramanlıklardan ve bağlılıklardan dolayı 1923 yılında Viranşehir ve Çermik ilçeleri de kendisine bağlanarak vilayetlikle mükafatlandırılmıştır. Sadece tarihi açıdan değil kültürel açıdan da kadim bir medeniyetin var olduğu topraklardayız. Mezopotamya’nın incilerinden birinde bu konuşmayı yapıyor olmak mutluluk vericidir. Hanları, hamamları, kalesi, camileri ve daha nice kültürel miraslarıyla tarihe tanıklık eder. Sempozyumumuzun verimli ve son derece güzel geçeceğine olan inançla siz katılımcıları ve davetimize icabet eden sevgili Sivereklileri saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise “4 bin kilometre kareye yaklaşan alanı ve Şanlıurfa’nın ilçelerinden en büyük nüfusu sahip olan potansiyeliyle birlikte daha iyi daha güzel ve daha önemli bir kalkınma ve gelişme ivmesini hak ettiğini de buradan ayrıca ifade etmek gerekiyor. İnşallah yerel yönetimlerimiz, valiliğimiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Siverek’in eğitimden sağlığa, altyapıdan sanayiye kadar birçok alanda sahip olduğu bu güçlü beşeri insan gücünü de devreye sokmak suretiyle gerek kişi başına düşen milli gelirin arttırılması gerekse şehrin her yönüyle daha kalkınmış ve gelişmiş bir noktaya taşınması için devam ettirdiğimiz çalışmaları daha büyük bir şevkle ve heyecanla bundan sonra da devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.
Siverek’in tarihi ve kültürüyle bölgede önemli bir konuma sahip olduğuna vurgu yapan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. D. İbrahim Özcoşar, sempozyuma destek veren Kaymakam Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a teşekkür etti.
Sempozyuma, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. D. İbrahim Özcoşar, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Deniz, STK temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve vatandaşlar katıldı.
Konuşmaların ardından 3 salonda düzenlenen 4 oturumda yaklaşık 50 akademisyen, Siverek tarihine ışık tutacak bilgileri katılımcılarla paylaştı.

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