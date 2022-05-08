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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik haftasında yaya güvenliğine dikkat çekildi

İHA

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" kampanyasına katıldı.

Trafik haftasında yaya güvenliğine dikkat çekildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde eş zamanlı düzenlenen “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” kampanyasına katıldı.
Trafik Haftasında Atatürk Bulvarı'ndaki Halk Eğitim Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte, 5 adımda güvenli trafik kuralları hakkında hazırlanan broşürler Vali Erin tarafından yayalara ve sürücülere dağıtıldı.
Beş güvenli adım olan "Yaya Yolunda İlerle, Görünür Ol, Trafik Işıklarını Takip Et, Yaya Geçidini Kullan ve Yola Odaklan" ifadelerinin yer aldığı broşürlerin yanında jandarma ve polis ekipleri, vatandaşlara “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesinde düdük hediye etti.
Etkinlikte Vali Abdullah Erin’e İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş eşlik etti.

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