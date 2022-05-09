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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da 19 Mayıs basketbol turnuvası başladı

İHA

Şanlıurfa’da 19 Mayıs basketbol turnuvası başladı

Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Basketbol Turnuvası başladı. Liselerarası düzenlenen ve ilk mücadelenin verildiği turnuvada 16 okul ve 180 öğrenci ter döküyor.
Haliliye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Liselerarası Basketbol Turnuvası düzenleniyor. Gençlerin sağlıklı ve düzgün ortamlarda spor yapması, sporla tanışması ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını hedefleyen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla salon sporlarına büyük destek veriliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda gençler çeşitli spor dallarıyla tanışırken, düzenlenen turnuvalar ile birçok genç bu heyecana ortak ediliyor. Haliliye Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na sayılı günler kala Liselerarası Basketbol Turnuvası başlatıldı. Sabiha Özlek Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada 16 okul ve yaklaşık 180 öğrenci mücadele edecek. Kıyasıya mücadelenin olduğu Basketbol Turnuvası ise Göbeklitepe Anadolu Lisesi ile Saadet Özdemir Kız Meslek Lisesi karşılaşması ile başladı. Yoğun ilginin gösterildiği turnuvada heyecanları yüzlerine yansıyan gençler, finalist olmak için ter döktü. Turnuvanın ilk mücadelesini Göbeklitepe Anadolu Lisesi kazanırken, öğrenciler maç sonu yaptıkları açıklama ile sporcunun ve gençliğin yanında olan Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a emeklerinden ötürü teşekkür etti. Antrenörler ise turnuva ile Haliliyeli gençlerin sporla tanıştıklarını ve sınav öncesi stres attıklarını ifade ederek Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini iletti.
Öte yandan, Haliliye’deki liselerin mücadele edeceği ve rakiplerini eleyen takımların finale çıkacağı maç ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleşecek.

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