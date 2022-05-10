Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, evin avlusunda başına yorgun mermi isabet eden Yusuf Yücel (10), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 5 Mayıs'ta, Suriye sınırına yakın Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Dedesinin evine misafirliğe giden Yusuf Yücel'e, avluda olduğu sırada, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen yorgun mermi isabet etti. Başından yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Daha sonra Şanlıurfa'daki özel hastaneye sevk edilen Yusuf, yoğun bakımdaki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yakınlarına teslim edilen Yusuf'un cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceylanpınar'a götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-05-10 13:39:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.