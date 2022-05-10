Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa´nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye´nin Resulayn kentinden ateşlenen merminin başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Yusuf Yücel, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasiminde yakınları gözyaşlarına boğuldu. (DHA)Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-05-10 18:51:59



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