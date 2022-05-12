Haliliye'de online vergi ödeme dönemi

Haliliye Belediyesi, 2022 yılı emlak ilanı, reklam ve çevre temizlik vergisi taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu duyurdu.

Haliliye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Gelirler Birimi, 2022 yılı Emlak, İlan Reklam ve Çevre Temizlik Vergisi ilk taksit ödemelerinde son günün 31 Mayıs olduğunu duyurdu. Ödemeler belediye bünyesindeki 7 vezneden yapılırken, internetten ödeme kolaylığı da sunuluyor.

Yapılan açıklamada; vatandaşların mağdur olmamaları için son günü beklemeden ödemelerini yapmaları konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için 31 Mayıs’a kadar Haliliye Belediyesi bünyesindeki veznelerden ödeme yapabileceği belirtildi.

Ödemelerin yapılacağı 7 vezne noktasında uygulanıyor.

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