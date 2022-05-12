Şanlıurfa’da bilim insanları yetişecek

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığı ile yapımına başlanılan Şanlıurfa Bilim Merkezinde çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlamak amacıyla yapımına başladığı Bilim Merkezi inşaatında hummalı bir çalışma yürütüyor. Şanlıurfa Bilim Merkezinin tamamlanmasıyla birlikte bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılması hedefleniyor.

“Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır” diyerek Şanlıurfa'yı her alanda geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan bilim merkezi 9 bin metrekare kapalı alanı, 40 bin metrekare peyzaj alanı toplamda 51 bin metrekare proje alanıyla bir cazibe merkezi olacak. Zeytin Dalı Kampüsü yakınında inşa edilen Şanlıurfa Bilim Merkezi öğrencileri bilim, teknoloji ve inovasyon ile buluşturarak Şanlıurfa’dan bilim insanlarının önünü açacak. Öğrenciler okullarında aldıkları teorik eğitimi bilim merkezinde pratik olarak uygulama fırsatı bulacak.

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