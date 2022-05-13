Annesi vefat eden ünlü türkücüye başkan desteği

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Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Siverekli türkücü Güler Işık’ı ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, annesi vefat eden Türk Halk Müziği Sanatçısı Güler Işık’a taziye ziyaretinde bulundu. İlçenin Sarıören Mahallesi’nde devam eden taziye sanatçı Güler Işık ile görüşen Başkan Çakmak, başsağlığı dileğinde bulunarak, sabır temennisinde bulundu.

Ses sanatçısı Siverekli Güler Işık’ın annesi bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, cenazesi Şanlıurfa Yeni Mezarlıkta defnedilmişti.

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