Beyazgül hastanede görevli hemşirelerin haftasını kutladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1218 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye ek hizmet binasında çalışan hemşirelerin haftasını kutladı.

Beyazgül beraberinde Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ve Başhekim Doç. Dr. Bedri Caner Kaya ile birlikte hastanede görevli hemşirelerin 1218 Mayıs Hemşirelik Haftasını tebrik ederek kırmızı karanfil verdi. Pandemi döneminde gösterdikleri cansiperane çalışmalarından ötürü hemşirelere ve tüm sağlık ekiplerine teşekkür eden Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu vurguladı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm ise Beyazgül’ün ziyaretinin sağlık çalışanlarına moral olduğunu ifade etti. Hastaneye gelen vatandaşları da ziyaret eden Beyazgül, sağlık durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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