Şanlıurfa’da bir yıllık husumet barışla son buldu

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet barışla son buldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Aksoy ve Akgün aileleri arasında geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumetin son bulması için Belediye Başkanı Suphi Aksoy ve ilçedeki kanaat önderleri aracı oldu. Husumetin son bulması için her iki aile ile görüşen Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Enver Yıldırım Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy ve eski muhtarlardan Müslüm Yıldırım, husumeti barışla noktalamayı başardı. Bozova Belediyesi Şehit Muhammed Fatih Safitürk Aile Bahçesinde düzenlenen barış programında dualar eşliğinde her iki aile bir araya getirildi.

Barışın sağlanması için öncülük eden Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Fatih Aksoy konuşmada, “Belediye Başkanımız Suphi Aksoy ve diğer kanaat önderlerimizle birlikte husumetin barışla noktalanması için her iki aile ile görüşmelerde bulunduk. İlçemizde böylesi üzücü hadiselerin yaşanması bizleri de üzmektedir. Temennimiz inşallah bundan sonra ilçemizde, memleketimizde, ülkemizde, coğrafyamızda bu tür hadiselerin yaşanmamasıdır. Barış için bir araya gelen her iki aileye de teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise “Öncelikle husumetin barışla noktalanması için bizleri kırmadıkları için her iki aileye de teşekkür ediyorum. Husumetin barışla noktalanması için tüm kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu hadiseler bir daha yaşanmaz, inşallah husumet yerine daha güzel günler için bir araya geliriz. Bu barışın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İlçe müftüsü İbrahim Halil Aslan ise okuduğu duanın ardında yaptığı konuşmasında, “İlçemizde Aksoy ve Akgün aileleri arasında yaşanan husumetin barışla noktalanması adına öncülük eden Belediye Başkanımız Suphi Aksoy, Dr. Mehmet Fatih Aksoy, Müslüm Yıldırım, kanaat önderleri ve bu barışın sağlanmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra ilçemizde bu tür hadiseler yaşanmaz. Barışa yeltenen her iki aileye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kalabalık önünde barışan aileler daha sonra el sıkışarak husumeti tamamen sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.