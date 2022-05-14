Şanlıurfa’da özel çocuklar trafik polisi oldu

Engelliler Haftası çerçevesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'nde bir araya gelen özel çocuklar, bir günlüğüne trafik polisi oldu. Trafikte seyreden araçları durduran çocuklar, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunup, "Trafikte biz de varız" mesajını verdiler.

1016 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası çerçevesinde bir araya gelen özel çocuklar, bir günlüğüne trafik polisi oldular. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği programda özel çocuklar polis olmanın heyecanını yaşadı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi'ndeki kurslara katılan özel çocuklar, polis abileri ve ablalarıyla "Trafikte biz de varız" mesajı verdiler. Trafik, yunus, motorize ve toplum destekli polis ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen özel çocuklar, caddelere inip trafik denetimi yaptı.

Polis abileri ve ablalarıyla birlikte kırmızı düdük çalıp araçları tek tek durduran özel çocuklar, sürücülerin trafikte dikkatli olmalarını istedi. Trafikte seyrederken engelli bireylerin unutulmamasını ve onlara yol vermeleri gerektiğini anlatan özel çocuklara sürücülerden de destek geldi. Durdurulan bir araç sürücüsü, kendi kızının da engelli olduğunu ve her zaman trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

Özel çocuklar, daha sonra merkez bahçesinde yunus ve motorize ekiplerle polis motosikleti kullandılar. Polislerin arkasına oturarak bahçede tur atan çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kimi motosiklet ile tur atarken, kimisi ise polislerle fotoğraf çektirdi.

Engelliler Haftası nedeniyle polis abileri ve ablalarıyla birlikte trafikte sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyarılarda bulunduklarını anlatan çocuklar, "Polis abilerimizle araçları durdurduk. Onlara kuralları anlattık. Engelli yaya yolu ve otobüs yoluna araçlarını park etmesinler. Biz bunları sürücülere anlattık. Engelliler Haftası kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

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