Şanlıurfa’da Karadeniz rüzgarı esti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle açık hava konserinde Viranşehirlilerle buluşan sanatçı Selçuk Balcı, en güzel şarkılarını alanı dolduran binlerce vatandaş için seslendirdi.

Sıra geceleri ile özdeşleşen Şanlıurfa’da bu kez Karadeniz rüzgarı esti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Viranşehir’de düzenlenen konserde sanatçı Selçuk Balcı, alanı dolduran binlerce vatandaşa unutulmaz anlar yaşattı. Kültür ve sanat organizasyonlarıyla Şanlıurfa’nın her ilçesinde etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Ahmet Oktay Günak Parkında Selçuk Balcı’yı Viranşehirlilerle buluşturdu. Şölen havasında geçen yaklaşık 2 saat süren konserde birbirinden güzel şarkı ve türkülerini seslendiren sanatçı Balcı’ya vatandaşlar da eşlik etti. Hareketli şarkılar ise konser alanını adeta inletti. Bazı vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde halay çekti. Balcı, Karadeniz’in sevilen ezgilerinin yanı sıra Şanlıurfa’ya özgü türküleri de seslendirdiği konserde izleyenlerden tam not aldı. Sanatçının şarkılarına cep telefonu ışıklarıyla destek veren vatandaşlar ise görsel bir şölen oluşturdu.

Konserin sonunda sahneye çıkan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, konserin Viranşehir’de yapılmasını sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e destekleri için teşekkür etti.

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